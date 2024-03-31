مباراة البطاقات الحمراء.. بورتو يسقط أمام إشتوريل بالدوري البرتغالي

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أحمد جودة - القاهرة - فجر فريق إشتوريل برايا مفاجأة مدوية بالفوز على بورتو بنتيجة 1/صفر ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري البرتغالي لكرة القدم، مساء السبت.

بورتو يسقط أمام إشتوريل بالدوري البرتغالي

وأحرز كاسيانو موريرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وتوترت أحداث اللقاء مما دفع حكم الساحة لإشهار البطاقة الحمراء لكل من ديوجو كوستا وفرانشيسكو كونسيساو ثنائي فريق بورتو في الدقيقتين 65 و89.

كما حصل برناردو فيتال لاعب إشتوريل برايا على بطاقة حمراء في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز الثمين رفع إشتوريل برايا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد بورتو عند 58 نقطة في المركز الثالث بعد خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة أقيمت يوم السبت، اكتفى بوافيستا بالتعادل مع ضيفه ريو آفي دون أهداف.

وقبلها واصل فريق فيتوريا جيمارايش سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه موريرينسي بهدف سجله جوتا سيلفا في الدقيقة 68.

وحقق جيمارايش فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، خلفه موريرينسي في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وفي نفس التوقيت فاز أروكا على فارينزي بنتيجة 1/2، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فارنزي عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.