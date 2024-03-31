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أحمد جودة - القاهرة - قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استياءه من كثافة المباريات المقبلة.

جوارديولا يشكو ضغط المباريات قبل موقعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال لتضع مانشستر سيتي، حامل لقب البطولة، في مواجهة مع ريال مدريد، الذي يتصدر قائمة الفرق بأكبر عدد من الألقاب.

وفي تصريحات نقلتها الصحف، عبر حسابه على "فيسبوك"، عبّر جوارديولا عن تحفظه قائلًا: "بعد مواجهة آرسنال اليوم، سنواجه يوم الأربعاء أستون فيلا في الساعة 20:15، ثم نلتقي بكريستال بالاس يوم السبت في تمام الساعة 12:30 ظهرًا! بعدها، سنسافر إلى مدريد يوم الثلاثاء".

وأضاف: "ريال مدريد لديه تسعة أيام للتحضير للمباراة، نعم، تسعة أيام كاملة!".

وأختتم: "أعطونا يومًا إضافيًا، فالفارق كبير.. لا يوجد فرصة".

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة آرسنال اليوم في ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يواجه مباراتين أخريين في البطولة، ثم يتجه لمواجهة ريال مدريد في 9 أبريل/نيسان المقبل.

في المقابل، يخوض ريال مدريد مباراة اليوم أمام أتلتيك بيلباو، ولن يلعب أي مباراة أخرى قبل مواجهة مانشستر سيتي.