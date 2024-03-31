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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق آرسنال لمواجهة تحدي جديد أمام مانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد في مساء اليوم الأحد لحساب لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز

التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وأرسنال في البريميرليج

تعد هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة في صراع الفرق على لقب الدوري، حيث تبقى ثماني جولات فقط حتى نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يكون الغياب المؤثر لكل من كايل ووكر وجون ستونز عن صفوف مانشستر سيتي سببًا في تغيير استراتيجية الفريق إلى تكتيك 3-4-3، وذلك وفقًا لشبكة "هوسكورد" العالمية.

أما فريق آرسنال فيدخل المباراة بقوة وثقة، خاصة بتألق الثنائي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين على النحو التالي:

مانشستر سيتي: أورتيجا - آكي - دياز - أكانجي - رودري - كوفاسيتش - دي بروين - سيلفا - فودين - ألفاريز - هالاند.

آرسنال: رايا - كيويور - جابرييل - ساليبا - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

ويرتفع آرسنال إلى الصدارة برصيد 64 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، وبذلك يتواصل الصراع الشرس على اللقب حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.