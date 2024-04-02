أتليتكو مدريد يفوز بصعوبة على فياريال

أتليتكو مدريد يفوز بصعوبة على فياريالحقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على مضيفه فياريال 2-1، مساء الإثنين، في ختام الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أتلتيكو مدريد أولا برأسية لاعب الوسط اكسل فيتسل، مستفيدا من ركلة ركنية في الدقيقة 9، ليدرك فياريال التعادل بواسطة مهاجمه الكسندر سورلوث الذي استغل تمريرة متقنة من مورينو ليسدد بيسراه كرة استقرت في الشباك في الدقيقة (50).

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين نجح أتلتيكو مدريد في إحراز هدف الفوز عن طريق ساوول نيغيز، مستفيدا من تمريرة من سيسار اسبيليكويتا، وذلك بعد ثلاث دقائق من نزوله احتياطيا.

ويعد هذا الفوز هو الثامن عشر لفريق أتلتيكو مدريد في منافسات الدوري هذا الموسم، ليرفع بذلك رصيده إلى 58 نقطة متقدما بنقطتين على أتلتيك بلباو الذي خسر أمام ريال مدريد المتصدر بهدفين دون مقابل أمس /الأحد/.

في المقابل، توقف رصيد فياريال عند 38 نقطة في المركز العاشر بعدما تلقى خسارته الثانية عشرة هذا الموسم.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 75 نقطة، يليه برشلونة برصيد 67 نقطة، وجيرونا في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.