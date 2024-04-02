إنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي

إنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطاليفاز إنتر ميلان على إمبولي بهدفين دون رد، يوم الإثنين في ختام الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقترب من حسم اللقب بعدما عاد لسكة الانتصارات.

وسجل هدفي المباراة فيديريكو ديماركو في الدقيقة الخامسة، وأليكسيس سانشيز في الدقيقة (81).

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما مني إمبولي بخسارته الرابعة تواليا، ليبقى في المركز الثامن عشر برصيد 25 وبفارق الأهداف عن فروزينوني السابع عشر.

وفي مباراة ثانية، سقط روما في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ليتشي، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يأتي ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

بدوره، تعادل أودينيزي مع مضيفه ساسولو بهدف لمثله، حيث تقدم ساسولو بهدف عن طريق جريجوري ديفريل في الدقيقة (41)، قبل أن يدرك أودينيزي التعادل عبر فلوريان توفان بعد ذلك بثلاث دقائق.

وبقي أودينيزي في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ساسولو التاسع عشر المهدد بالهبوط.

كما حسم التعادل بهدف لمثله مباراة فيرونا وكالياري، ليبقى فيرونا في المركز الخامس عشر برصيد 27 بفارق الأهداف عن كالياري السادس عشر.

افتتح فيرونا التسجيل عن طريق فيديريكو بوناتسولي في الدقيقة (30)، فيما أدرك إبراهيم سوليمانا التعادل لفيرونا في الدقيقة (74).