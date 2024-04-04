نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة المصري والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة فريق المصري البورسعيدي وشقيقه الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

ويضم الطاقم عبد العزيز السيد حكمًا للساحة ومعه هاني عبد الفتاح وشهاب راشد كمساعدين، أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

تنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد السكندري في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب

القنوات الناقلة لمباراة المصري والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.