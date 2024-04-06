نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعطل تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي وسيمبا ضمن منافسات دور إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان عمرو السولية قد سجل المباراة الوحيد في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.

وأبلغ حكم المباراة الهادي محمد الفريقين بتعطل تقنية الفيديو في المباراة لتستكمل المباراة دون وجود الفيديو.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمد هاني- علي معلول

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- عمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم- حسين الشحات- أنتوني موديست

وكان الأهلي قد تفوق بهدف أحمد نبيل كوكا في مباراة الذهاب في دار السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.