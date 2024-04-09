نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: كولر يتحمل جزء كبير من تعادل الأهلي أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك، أن مارسيل كولر يتحمل جزء كبير من تعادل الأهلي أمام إنبي، خصوصا أن اللقاء كان قريب من الحسم، وكان عليه أن يكون أكثر صرامة مع لاعبيه بين الشوطين، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر أضاع انفراد من وسام أبوعلي وبعدها تم التسجيل من ركلة ركنية.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الأهلي لعب برعونة واضحة في الشوط الثاني، وانبي لن يسجل سوى بالركلات الثابتة واستغل الركلة الركنية، والمباراة بالكامل كانت له فرصتين سجلهما".

وأضاف: "الأهلي لعب بشكل دفاعي خاطئ في الركلة الركنية، العالم كله اصبح يلعب بتمركزات، بينما طريقة "مان تو مان" التي يتم الاعتماد عليها خاطئة من الأهلي، والتغييرات لم تضيف كثيرا سوى عبدالقادر أو وسام أبوعلي، وافتقد لاعبي الأحمر للشراسة الهجومية".

علامة استفهام حول عمر كمال

وواصل: "الأهلي لم يستطع الاستحواذ جيدًا على وسط الملعب، ورغم ذلك قام باخراج كوكا وقبله مروان عطية، وهناك علامة استفهام حول الدفع بـ عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيسر وهو لا يجيد اللعب بقدمه اليسرى، بينما يتجاهل المدير الفني للاعتماد على كريم الدبيس، فماذا لو غاب معلول في مباريات افريقيا، كان يجب الاعتماد على الدبيس".

وزاد: "كهربا كان يدخل إلى المناطق الهجومية، ويترك مركز الجناح، ولذلك سجل أهداف في لقاء إنبي، وسام أبوعلي أيضا مهاجم جيد وينقصه التحكم جيدًا في الكرة، وهو لديه سرعات جيدة وسيفيد الفريق الأحمر في بطولة دوري الأبطال".

وأردف: "اسلوب لعب الأهلي تغير امام سيمبا في لقاء الإياب وكان الفريق متراجع، والفريق لديه مشكلة بسبب تراجع المستوى البدني لـ السولية وموديست، وبداية من لقاء الزمالك هو يلعب تحت الكرة ويحاول استغلال المساحات، لكن ذلك لن يفيده في وجود لاعبين مثل موديست، والأهلي يعاني من غياب امام عاشور".