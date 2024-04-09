نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دغموم يعود المصري.. استقبال حافل للنجم الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس الاثنين على ستاد الكلية الحربية مشاركة النجم الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك عقب عودته من قطر بعدما اطمأن تماما على تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

خضع دغموم لبرنامج تأهيلي مكثف بمركز اسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة بمتابعة من محمود الشحات طبيب الفريق.

استقبال دغموم بحفاوة بالغة

تأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري.

جاء ذلك بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.