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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة برشلونة × باريس سان جيرمان Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

يلتقي العملاقان برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مُنتظرة على ملعب حديقة الأمراء، مساء اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

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شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة برشلونة × باريس سان جيرمان Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ملحمة كروية جديدة: برشلونة يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية

ويدخل برشلونة المباراة وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في ملعب كتالونيا.

ونجح فريق برشلونة في الوصول إلى دور الثمانية بعدما أطاح في دور الستة عشر بفريق نابولي الإيطالي بالفوز عليه في مباراة الإياب 3-1 بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب إيطاليا بالتعادل 1-1.

وكان برشلونة قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة.

ورغم التراجع في الدوري المحلي وتخلف برشلونة خلف ريال مدريد بفارق 8 نقاط فإن الفريق يسير بشكل رائع أوروبيًا، وخسر مباراتين فقط في دور المجموعات أمام كل من: شاختار الأوكراني وريال أنتويرب البلجيكي.

أما فريق باريس سان جيرمان فنجح في الإطاحة بفريق ريال سوسييداد الإسباني من دور الستة عشر وكان الفريق قد احتل المركز الثاني في مجموعته بدور المجموعات خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.

وتُعدّ هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز ريال مدريد في المباراتين السابقتين.

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، نظرًا لقوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

يُلقي عشاق كرة القدم اليوم نظراتهم على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تُقام مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

وتُعدّ هذه المواجهة بمثابة صراع بين عملاقين من عمالقة أوروبا، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي.

وتُقام المباراة اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تملك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان،

ويُمكنك متابعة البث المباشر على الإنترنت عبر تطبيق TOD.

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد beIN Sports HD 1 عربسات 12015 H beIN Sports HD 1 نايل سات 11919 V

معلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



يقوم المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد باريس سان جيرمان



في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز وجواو كانسيلو

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، وبيدري

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي ولامين بامال.