نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري البورسعيدي أمام مودرن فيوتشر بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام مودرن فيوتشر

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، حسين السيد، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، محمد طارق ، حسن علي ، اسلام عطية ، سمير فكري، محمد دبش، حسين فيصل، أمادو با.

محمد عادل حكمًا لمباراة المصري وفيوتشر

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من محمد عادل حكمًا للساحة ومعه عمر فتحي وماجد المليجي كمساعدين، أحمد حمدي حكما رابعا، فيما يتولى محمود ناجي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد جمال.

يحتل المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساويًا مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.

موعد مباراة المصري وفيوتشر

تنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.