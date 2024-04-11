نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مصطفي يعلن تشكيل فيوتشر لمباراة المصري بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي فيوتشر، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بفريق المصري والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل فيوتشر لمباراة المصري

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود حمدي لحراسة المرمى، محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف نجويم لخط الظهر، عمرو السيسي ، امورني حساني كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، علي زعزع، محمد محمود ، أرنولد أدريان كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد عاطف

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد يحيى، علي الفيل، طارق طه، غنام محمد، محمد صادق، هشام عادل، درامي كيجالي، علي ياسر، محمد فتح الله.

محمد عادل حكمًا لمباراة المصري وفيوتشر

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من محمد عادل حكمًا للساحة ومعه عمر فتحي وماجد المليجي كمساعدين، أحمد حمدي حكما رابعا، فيما يتولى محمود ناجي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد جمال.

موعد مباراة المصري وفيوتشر

تنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.