نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الفوز على زد.. 5 عوامل فنية تهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب زد وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



واقترب العد التنازلي لكلاسيكو الكرة المصرية والذي سيقام الإثنين المقبل الموافق 15 إبريل الجاري.

وعلى الرغم من فوز الأهلي لكن هناك عدة عوامل فنية مؤثرة في صفوف المارد الأحمر قبل القمة المرتقبة.

غياب أعمدة أساسية في الفريق

يعانى الأهلي من شبح الإصابات والذي طال لاعبين أساسين في الفريق أبرزهم أليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات، ليفقد الأهلي بما يعادل 60‎%‎ من أداءه المعتاد في المباريات.

وسط الملعب ناقوس خطر في رأس كولر

بات وسط الملعب أزمة في رأس كولر وذلك بعد غياب إمام عاشور والذي خلق المعاناة في مركز 8.



أزمة في اللعب من العمق

مشاكل وسط الملعب لا تنتهي والتي جعلت معدل الركض والسرعة مع المنافس قليل ليخلق أزمة في اللعب من العمق والتمريرات القصيرة.

مشكلة رضا سليم

المغربي هو أفضل الأجنحة الهجومية في الأهلي لكن مع قيامه بدور صانع الألعاب في بعض الأحيان يجعل مجهوده يستنزف بشكل أسرع

وسام أبو علي النقطة الايجابية الوحيدة

يسعى وسام ابوعلي لحجر مكانه كمهاجم الاهلى حيث تحركاته اثناء الهجوم اضافة إلى ادواره الدفاعية في المباريات.