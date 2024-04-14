نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمة مستمرة.. خالد مرتجي يعاقب نجلة هناء حمزة بهذه الطريقة (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مريم مصطفى لاعبة فريق الزمالك في وضع محرج خلال مراسم تسليم ميداليات المركز الثالث لبطولة كأس مصر لكرة الطائرة سيدات.

خالد مرتجي يرفض مريم مصطفى

أظهر مقطع فيديو متداول، رفض مرتجي مصافحة مريم مصطفى ويأتي ذلك نتيجة اتهامها له بالتزوير عند تجديد عقدها مع الأهلي قبل انتقالها إلى الغريم التقليدي، الزمالك.

كما رفض ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة، مصافحة اللاعبة مريم مصطفى أيضًا بسبب عدم ارتدائها الميدالية البرونزية.

وتوج فريق الأهلي للكرة الطائرة “سيدات”، بكأس مصر، عقب الفوز على الشمس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.‏

وحصد فريق سيدات الزمالك، المركز الثالث في بطولة كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة بـ3-0.