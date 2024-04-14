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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الحالي والذي سيرحل نهاية الموسم عن ما ينوي فعله بعد رحيله عن الريدز في يونيو القادم.

ماذا سيفعل كلوب بعد رحيله عن ليفربول؟

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن يورجن كلوب سوف يبتعد عن التدريب لمدة عام بعد ثماني سنوات قضاها مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد يورجن كلوب أنه سيعمل ببعض النصائح التي قدمتها له زوجته بعد ابتعاده عن التدريب ومغادرته صفوف نادي ليفربول في يونيو القادم.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:" هناك بعض الأشياء التي تريد أولا مني أن أفعلها، ويجب أن أتعلم الطبخ والرقص، يجب أن أتعلم الطبخ حتى أتمكن على الأقل من إعداد وجبة الإفطار".

وواصل:" ستكون هذه هي المرة الأولى في حياتي التي ليس لدي فيها أي فكرة حقيقية عما سأقوم بإعداده، السبب الوحيد الذي جعلني أعرف مكان المطبخ هو الرائحة التي تأتي من هناك، أنا عديم الفائدة في الحياة".

