نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. إبراهيم نور الدين "فأل خير" لـ الأهلي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن استاد القاهرة الدولي، مواجهة ديربي قوية بين الزمالك والأهلي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز "دوري نايل".

وباتت أجواء المباراة على صفيح ساخن، من أجل حصد اللقب الغالي وحصد النقاط الثلاث.

ويدير القمة طاقم تحكيم مصري مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة وسامي هلهل مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يتواجد أحمد الغندور حكما رابعا.

حضر إبراهيم نور الدين، في مباراتي قمة فقط أحدهما كانت بصافرته، والأخرى كحكم رابع.

المباراة الأولى

المباراة جاءت في موسم 2013-2014، وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف.

المباراة الثانية

وجاء الظهور في المباراة الثانية عام 2020 وتحديدا في نهائي القرن، والذي ظهر فيها حكما رابعا بعد إجراء تعديلات على طاقم التحكيم نتيجة إصابة الحكم رضوان جيد بفيروس كوفيد 19.

موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، باستاد القاهرة الدولي.