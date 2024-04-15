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أحمد جودة - القاهرة -

قال ريال مايوركا المنافس في الدوري الإسباني، اليوم الإثنين، إنه يعمل مع الشرطة للتحقيق في لفتة عنصرية مزعومة خلال الهزيمة أمام ريال مدريد 0-1 السبت الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أحد المشجعين في ملعب "سون مويكس" يقوم بإشارة عنصرية تجاه لاعب وسط ريال مدريد، أوريلين تشواميني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

مايوركا يحقق في مسألة التمييز العنصري من قبل جماهيره تجاه نجم ريال مدريد



وفي نفس المباراة العام الماضي، تم تصوير مشجعي مايوركا وهم يوجهون إساءات عنصرية للمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مع قيام مايوركا بإلغاء بطاقة عضوية أحد المشجعين لمدة 3 سنوات



وقال مايوركا في بيان أمس الأحد: "في مباراة السبت بين ريال مايوركا وريال مدريد، تم التعرف على صور قام فيها أحد الأشخاص بإيماءات عنصرية، قام النادي بتفعيل بروتوكول مكافحة العنف في كرة القدم، ويتعاون مع الشرطة المحلية لتحديد هوية هذا الشخص".