تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

يلتقي مان سيتي مع ضيفه ريال مدريد، مساء، الأربعاء المقبل الموافق 17 أبريل 2024 على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - روديجر - كارفخال

خط الوسط: كروس - فالفيردي - بيلينجهام - كامافينحا

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس