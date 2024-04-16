نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا قبل مباراة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو مباريات دوري أبطال آسيا في معرفة تاريخ مواجهات الهلال ضد العين، حيث سيجمعهما لقاء ناري مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر أبريل الجاري.

ويلتقي الهلال مع نظيره العين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "هزاع بن زايد"، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

التقى الهلال مع نظيره العين في 14 مباراة، نجح الفريق السعودي في تحقيق الفوز في 6 مباريات، فيما تمكن الفريق الإماراتي من تحقيق نفس عدد الانتصارات، وحسم التعادل الإيجابي بينهما في مباراتين.

تمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تسجيل 15 هدف، فيما نجح فريق العين في تسجيل 12 هدف.

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين في 16-9-2014 بنصف نهائي دوري أبطال آسيا والتي شهدت فوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل.