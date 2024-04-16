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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الجميع بطلب غريب قبل مواجهة نظيره مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يفاجئ الجميع بطلب غريب قبل لقاء مانشستر سيتي

وسيواجه ريال مدريد غدا الأربعاء نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسوف تقام المباراة على ملعب الاتحاد مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد الصحفي الموثوق إيدو أغيري أن أنشيلوتي يؤمن بالخرافات، حيث يرى أن خسارة ريال مدريد في الموسمين الماضيين عندما ناموا في الفندق القديم، لذا فهو يريد كسر اللعنة وطلب تغيير الفندق هذه المرة.

وتعادل نادي ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي في مباراة ذهاب ربع النهائي والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بهدفين مقابل هدفين.

