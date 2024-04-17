نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. سقوط مدوي للبارسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر باريس سان جيرمان مفاجأة من العيار الثقيل واطاح ببرشلونة من دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بدأ النادي الكتالوني بالتهديف في المباراة مبكرا، حيث نجح في إحراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 12 عن طريق رافيينا وذلك عندما توغل لامين جمال داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى وتابعها رافينيا بتسديدة سكنت الشباك.



في الدقيقة 30، حصل رونالد أراوخو لاعب برشلونة على بطاقة حمراء بعد أعاقته لباركولا من على حدود منطقة الجزاء وهو في حالة انفراد بتير شتيجن حارس برشلونة.



نجح باريس سان جيرمان في تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 40 عندما أرسل برادلي باركولا تمريرة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء تابعها ديمبيلي بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني لتسكن شباك برشلونة وينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.



وفي الشوط الثاني، باغت باريس سان جيرمان نظيره برشلونة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55 عندما أطلق فيتينا تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.



وفي الدقيقة 56، حصل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على بطاقة حمراء بسبب الاعتراض على حكم اللقاء.



حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد عرقلة عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان من كانسيلو داخل منطقة الجزاء ليتصدى مبابي لركلة الجزاء ويسدد الكرة من نقطة الجزاء أعلى الزاوية اليمنى لداخل شباك برشلونة.



في الدقيقة 89، سجل باريس سان جيرمان رابع أهدافه

عندما سدد أسينسيو الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها تير شتيجن ثم حاول كوندي تشتيت الكرة ولكن وصلت إلى مبابي الذي سدد الكرة بقوة لتمر على يسار الحارس الألماني لداخل الشباك.