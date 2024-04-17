نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وانتهي لقاء الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

يلتقى مان سيتي مع ضيفه الفريق الملكي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول - دياز – ستونز- ووكر

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش - دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا – هالاند - فودين

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