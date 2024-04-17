معلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ مع نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر إبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وكانت انتهت مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي بينهما بثلاثة أهداف لكل منهم.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1HD.

معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس، أعلنت تعيين المعلق الجزائري المميز حفيظ دراجي؛ للتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1HD.