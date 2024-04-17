نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الآسيوية عن موعد مباراة العين والهلال وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة العين والهلال يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على ملعب هزاع بن زايد معقل العين وذلك ضمن منافسات الدور قبل نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة العين والهلال

وتُنقل مباراة العين والهلال عبر شاشة قناة beIN sports AFC HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

وتأهل العين إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه في الدور ربع نهائي على النصر السعودي بينما ضمن الهلال بطاقة المرور إلى المربع الذهبي عقب فوزه على الاتحاد السعودي.

وكان من المقرر إقامة المباراة مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب هزاع بن زايد ضمن ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم الاستقرار الجوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.