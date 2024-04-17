نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، من بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر.

ومن المقرر أن تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز، عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والمباشر للبطولة المحلية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

يستضيف الجونة نظيره سموحة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد خالد بشارة.

يحل طلائع الجيش ضيفًا على نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

في الأخير يواجه إنبي نظيره الداخلية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد بترو سبورت.