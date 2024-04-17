نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمود الخطيب يفتح تحقيقا بسبب تمرد نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الإعلامى محمد الليثى، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أجرى إتصالًا هاتفيًا خلال الساعات الماضية بالكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق من أجل الإستفسار منه عن موقف بيرسي تاو لاعب الفريق وسبب عدم مشاركته في المباريات الماضية وأخرها لقاء الزمالك في الدوري الذي خسره الأهلي 1-2.

تصريحات محمد الليثي

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: أكد خالد بيبو لرئيس الأهلي أن هناك أزمة بسيطة بين كولر وبيرسي تاو منذ عدة مباريات وتحديدًا منذ مباراة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث طالب المدير الفني اللاعب بالتسخين للمشاركة بديلًا قبل أن يدفع كولر بلاعب أخر بدلًا من تاو الأمر الذي أغضب الأخير كثيرًا.

وتابع: منذ هذا الموقف والعلاقة متوترة للغاية بين كولر وبيرسي تاو بشكل تسبب في غياب اللاعب عن أخر مباريات للمارد الأحمر في الدوري حيث غاب عن المشاركة أمام أنبي وزد والزمالك.

وأضاف: رئيس الأهلي طلب من مدير الكرة إحتواء هذه الأزمة وإعادة العلاقات إلى مجاريها بين المدير الفني وتاو بشكل يُعيد اللاعب للمباريات خاصة وأن الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم ولا بد من تضافر جميع الجهود وعدم خروج أي عنصر في المنظومة عن السرب.

