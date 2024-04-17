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أحمد جودة - القاهرة - يواجه ليفربول خطر الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، إذ يخوض مهمة صعبة للغاية عندما يحل ضيفا على أتالانتا غدا الخميس في إياب دور الثمانية من البطولة.

المهمة الصعبة.. ليفربول يستحضر سيناريو برشلونة لعبور أتالانتا

وكان ليفربول خسر مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة مما يعني أن الفريق الإنجليزي سيكون مطالبا بتحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة إذا أراد التأهل للدور قبل النهائي.

ويعلم يورجن كلوب مدرب ليفربول صعوبة المهمة أمام أتالانتا، لكنه أكد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (يويفا) أنه يعلم أن بإمكان لاعبيه تحقيق الفوز، ولكنه أشار إلى أنه لا يعلم ما إذا كان قلب النتيجة أمر واقعي أم لا.

ومع ذلك، لدى ليفربول سابقة أمام أتالانتا حيث تمكن الفريق الإنجليزي من الفوز على أتالانتا في بيرجامو بخماسية نظيفة عندما التقيا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في عام 2020، وكان وقتها ديوجو جوتا نجم المباراة حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في غضون 39 دقيقة.

وسبق لفريق ليفربول أن قلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة من قبل أمام ميلان وبرشلونة، في موسمين تمكن فيهما الفريق من التتويج بدوري الأبطال.

في عام 2005 كان ليفربول متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة أمام ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير في إسطنبول، وتمكن من تعديل النتيجة والتتويج باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفي موسم 2018 / 2019 خسر ليفربول بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز في مباراة الإياب برباعية نظيفة.

تاريخ ليفربول في قلب النتائج يعني أن أتالانتا ليس في مأمن بعد ولم يقترب حتى من التأهل للدور قبل النهائي.

ورغم ذلك، لم يسبق لأي فريق في الدوري الأوروبي أو كأس الاتحاد الأوروبي على مدار 132 حالة سابقة، أن خرج من البطولة بعد الفوز ذهابا خارج أرضه بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

في الوقت نفسه، تشهد منافسات دور الثمانية أيضا مباراة في غاية الإثارة عندما يحل ميلان ضيفا على روما بحثا عن مقعد في الدور قبل النهائي.

ويدخل روما المباراة ولديه أفضلية بسيطة عقب فوزه (1-0) بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ميلان الأسبوع الماضي، ويحتاج روما للتعادل بأي نتيجة لحجو مقعده في الدور قبل النهائي.

في المقابل سيكون على ميلان تعويض خسارته في مباراة الذهاب إذا أراد أن يتوج بلقب ينقذ به موسمه، لا سيما وأن فرص الفريق في التتويج بالدروي أصبحت مستحيلة حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، كما أنه ودع بطولة الكأس.

ويسعى ليفركوزن الألماني للتأهل لقبل نهائي الدوري الأوروبي لمواصلة حلمه في التتويج بالثلاثية (الدوري الألماني، كأس ألمانيا، الدوري الأوروبي) وسيكون لديه مهمة ليست بالسهلة عندما يحل ضيفا على وست هام.

وتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للمرة الأولى في تاريخه يوم الأحد الماضي، وسيواجه كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا يوم 25 آيار/مايو المقبل.

ويبدو الطريق مفتوحا أمام ليفركوزن للاستمرار في الدوري الأوروبي لا سيما وأنه سيدخل مباراة وست هام ولديه أفضلية بفضل فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وفي آخر مباريات دور الثمانية، يحل بنفيكا البرتغالي ضيفا ثقيلا على مارسيليا الفرنسي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في البرتغال، انتهت بفوز بنفيكا 2 / 1، مما يعني أن الفريق البرتغالي سيكون لديه أفضلية نسبية للتأهل للدور التالي، فيما سيتعين على مارسيليا قلب هذه النتيجة من أجل العبور للدور قبل النهائي.