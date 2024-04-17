نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طقس لم يحدث منذ 75 عاما" تأجيل مباراة الشارقة وبني ياس في الدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتية لكرة القدم عن تأجيل مباراة بني ياس مع الشارقة التي كان مقررا لها اليوم (الأربعاء) في الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الإماراتي.

تأجيل مباراة الشارقة وبني ياس في الدوري الإماراتي

وجاء في قرار الرابطة والذي تم نشره على الموقع الرسمي للرابطة، أن السبب في التأجيل يعود إلى الظروف الجوية وتعذر وصول حافلة الشارقة إلى مقر الملعب في بني ياس في إمارة أبوظبي.

وكانت الأمطار هطلت بغزارة على دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل تقرر معه تأجيل العديد من الأنشطة الرياضية، حيث كان مقررا إقامة مباراة العين مع الهلال السعودي في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا مساء أمس الثلاثاء لتقام اليوم الأربعاء بسبب الظروف الجوية.