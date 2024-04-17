يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر دون تقطيع | بكأس أسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الهلال السعودي، لمواجهة العين الإماراتي، اليوم، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد هزاع بن زايد، معقل الأخير.



موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والعين، اليوم الأربعاء 6 مساءً بتوقيت مصر «7 بتوقيت السعودية».



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا، على قناة bein sports AFC HD بتعليق عصام الشوالي، بجانب قناة SSC HD 3، وأيضا شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.



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تشكيل الهلال المتوقع أمام العين

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبين نيفيز - سافيتش - مالكوم

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - ميشايل ديلجادو



تشكيل العين المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: خالد هاشمي - إيريك - كوامي - عبدول توريه

خط الوسط: يونج يو بارك - محمد عباس - بالاسيوس

خط الهجوم: جوناس سانتوس - عمير اتزيلي - سفيان رحيمي