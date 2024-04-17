نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتجه إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبي المقرر لها السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتجه إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة ثم خاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.



