سفيان رحيمي يسجل هدف العين الثاني ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب العين الاماراتي سفيان رحيمي من تسجيل الهدف الثاني للفريق عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة ال 26، من عمر الشوط الأول، من أحداث المباراة ضد الهلال السعودي.

سفيان رحيمي يسجل هدف العين الثاني

وقد أحرز الهدف الأول في الدقيقة ال6 من بداية انطلاق المباراة في الشوط الأول سكنت شباك الهلال في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن الدور النصف نهائي، في دوري أبطال آسيا.

وقد اشهر الحكم العديد من البطاقات الصفراء للاعبين وحصل لاعب العين الاماراتي محمد البلوشي على البطاقة الصفراء في الدقيقة ال9، كما حصل حارس مرمى الهلال السعودي محمد العويس علي نفس البطاقة في الدقيقة ال 26