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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر أرسنال اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × أرسنال Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد بالبث المباشر أرسنال اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.. ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة بين فريقي بايرن ميونخ وأرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. تأتي هذه المباراة بعد تعادل الفريقين 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإمارات، مما يجعل كل فريق يسعى جاهدًا لحسم التأهل إلى نصف النهائي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

بايرن ميونخ يواجه أرسنال في معركة فاصلة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يدخل الفريقان هذه المباراة بفرص متساوية وحظوظ متكافئة، حيث يتمتع كل منهما بنقاط قوة تميزه عن الآخر.

يُمني بايرن ميونخ النفس بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة مشواره في البطولة الأوروبية، وتعويض إخفاقه في الفوز بلقب الدوري الألماني هذا الموسم.

يُعاني بايرن ميونخ من بعض الغيابات المؤثرة في هذه المباراة، حيث سيغيب الكندي ألفونسو ديفيز للإيقاف، كما أصيب كل من سيرج جنابري وكينجسلي كومان ويبدو أنهما سيغيبان عن هذه المواجهة.

يأمل أرسنال في استعادة الانتصارات من جديد بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُشارك النجم المصري محمد النني مع أرسنال في هذه المباراة، ويُعول عليه الفريق في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

و يُعد ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ، أحد أقوى الملاعب في أوروبا، حيث يتمتع بدعم جماهيري كبير.

تُعد هذه المباراة من أقوى المباريات التي ستقام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تُقدم صراعًا قويًا بين فريقين عريقين يمتلكان تاريخًا حافلًا في البطولة.

موعد المباراة



تُقام المباراة الحاسمة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 17 أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ.

التاريخ: 17 أبريل 2024

التوقيت:

التوقيت: بتوقيت القاهرة: 9:00 مساءً

بتوقيت جرينتش: 6:00 مساءً

بتوقيت السعودية: 10:00 مساءً

المكان: ملعب أليانز أرينا، ميونخ، ألمانيا

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال

يرغب عشاق كرة القدم في معرفة القنوات التي ستنقل مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24.

إليك القنوات التي ستبث المباراة مباشرةً في الوطن العربي:

بي إن سبورتس: القناة الناقلة الحصرية للمباراة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بي إن سبورتس 1: متاحة على النايل سات وسهيل سات.

بي إن سبورتس 2: متاحة على النايل سات وسهيل سات.

بي إن سبورتس ماكس: متاحة على النايل سات وسهيل سات.

بي إن سبورتس بريميم 1: متاحة على عرب سات.

بي إن سبورتس بريميم 2: متاحة على عرب سات.

يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على منصة بي إن سبورتس كونكت.

جدول الترددات

القناة النايل سات سهيل سات عرب سات بي إن سبورتس 1 12604 26000 12528 بي إن سبورتس 2 12604 26000 12528 بي إن سبورتس ماكس 12604 26000 12528 بي إن سبورتس بريميم 1 4096 4096 4096 بي إن سبورتس بريميم 2 4096 4096 4096

تشكيل البايرن المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أولرايش.

الدفاع: كيميتش- أوباميكانو- كيم- ألفونسو ديفيس.

الوسط: جوريتسكا- ليمار- توماس مولر

الهجوم: جمال موسيالا- هاري كين- سيرج جنابري.

التشكيل المتوقع للنادى أرسنال ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: دافيد رايا.