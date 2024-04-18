إبراهيم سعيد: خالد بيبو "مهمش" في الأهلي وليست لديه صلاحيات عبد الحفيظ

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي الحالي دوره مهمش داخل القلعة الحمراء وفي الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

إبراهيم سعيد: خالد بيبو يذكر فقط عند الهزيمة

قال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوره مهمش، وليس لديه أي صلاحيات، للأسف مقدرش ألومه على شئ".

وأضاف: "للأسف لا يذكر اسم خالد بيبو سوى فقط في الهزيمة لكن وقت الفوز لا أحد يتذكره".

وأتم إبراهيم سعيد: "سوف أكررها خالد بيبو ليس له صلاحيات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي".