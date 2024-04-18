نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس 18- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس التي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين.

وتقام ثلاث مباريات اليوم الخميس 18-4-2024 في دوري روشن السعودي، حيث يواجه التعاون نظيره الخليج، ويلتقي الشباب مع أبها، ويقابل الفتح نظيره الرائد.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي

التعاون ضد الخليج – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد أبها – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفتح ضد الرائد – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس

يحتل كريستيانو رونالدو نجم النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 هدف، ويأتي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال في المركز الثاني برصيد 22 هدف، فيما يأتي عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد في المركز الثالث برصيد 18 هدف.

كريستيانو رونالدو، النصر: 29 هدف.

أليكساندر ميتروفيتش، الهلال: 22 هدف.

عبد الرازق حمد الله، الاتحاد: 18 هدف.

أندرسون تاليسكا، النصر: 16 هدف.

جورج نكودو، ضمك: 15 هدف.

فراس البريكان، الأهلي: 14 هدف.

سالم الدوسري، الهلال: 13 هدف.

فاشيون ساكالا، الفيحاء: 13 هدف.

مالكوم فيليبي، الهلال: 13 هدف.