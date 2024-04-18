بيلينجهام: لعبنا على التفاصيل الصغيرة أمام مانشستر سيتي.. وهذا سر التأهل

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب جود بيلينجهام، النجم الدولي الإنجليزي واللاعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات بيلينجهام بعد فوز ريال مدريد

تأهل الفريق الملكي بعد أداء مميز وتحقيق الفوز بركلات الترجيح على حساب فريق مانشستر سيتي، بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بنتيجة 3-3 و1-1 على التوالي.

وأبدى بيلينجهام سعادته وراحته بعد النجاح في تخطي هذه المحنة، حيث قال في تصريحات لشبكة "TNTSports" البريطانية: "نشعر بالراحة الآن بعد المباراة الشاقة التي خضناها. كانت مباراة صعبة للغاية وقد بذلنا جهودًا كبيرة طوالها".

وأكد بيلينجهام على أهمية التركيز والتفاني في كل لحظة من المباراة، مشيرًا إلى أن الفوز في النهاية كان مكافأة هائلة للجهود التي بذلها الفريق. وأشاد بالعمل الجماعي والتفاصيل الدقيقة التي تمكنوا من التأهل للدور المقبل من البطولة.

وأثنى بيلينجهام على ثبات أعصاب اللاعبين في ركلات الترجيح، مشيرًا إلى تألق زميله لوكا مودريتش وأداءه الرائع خلال المباراة.

واختتم تصريحاته بالفخر والاعتزاز بتمثيله لريال مدريد وبفوز الفريق في هذه الجولة الحاسمة من البطولة، معبرًا عن سعادته بوجود أخيه في المدرجات لمشاهدته يلعب مباراةً بقميص الفريق الملكي لأول مرة.