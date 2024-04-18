عاجل...جوارديولا بعد تأهل ريال مدريد:اصيبت بالصدمة والخسارة بهذه الطريقة تؤلمني

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أحمد جودة - القاهرة - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا وجود للحظ، متحدثًا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.



وودع مانشستر سيتي بطولة دوري الأبطال من الدور ربع النهائي، حيث تأهل ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

وسُئل جوارديولا إذا كان فريقه يفتقد الحظ، وأجاب في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الحظ غير موجود، كما قال كرويف".

وقد أضاف: "لم نسجل أي هدف، لقد فعلنا كل شيء باستثناء النتيجة، الخسارة بهذه الطريقة تؤلمني، اليوم نحن سيئون، وغدا أيضا، لا يمكنك الفوز دائمًا، لكننا حاولنا وقمنا بعمل جيد، هم في نصف النهائي ونحن لسنا كذلك".

وأكد: "لقد أظهرنا شخصيتنا ضد ريال مدريد ولا أعرف ماذا كان بوسعنا أن نفعل غير ذلك، لقد خسرنا بركلات الترجيح 4-3، وهذا ما كنا نفتقده".

وسُئل هل هناك طريقة أخرى للفوز بهذه المباراة، ورد: "لا أعرف، عندما نلعب مع مدريد مرة أخرى سنرى، علينا أن نتحلى بالبراعة في الأمتار الأخيرة".

وأفاد جوارديولا: "في المباريات الأخيرة التي لعبناها هنا، كنا على مستوى عالٍ جدًا، سيطرنا اليوم أيضًا، لكننا فشلنا في التسجيل".

وإذا كان هناك ما يندم عليه في المواجهة، أو إذا فضل فعل شيء مختلف، علّق: "أفضل أن أفوز، حان الوقت لتهنئة ريال مدريد، ليس لدي أي ندم، لعبنا بشكل جيد للغاية في جميع الجوانب، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز".



وعما إذا كانت المواجهات بين السيتي ومدريد هي الأفضل في أوروبا، استطرد: "لقد استمتع الناس بها بالتأكيد، من المؤكد أن جمهور ريال مدريد أكثر سعادة من أي شخص آخر، لقد حصلنا على نتيجة جيدة في البرنابيو، لكننا اليوم لم نتمكن من التأهل، ذلك لم يكن كافيًا".

وواصل: "مدريد كان قادرا على الصمود، نجد دائمًا طريقة لكسر مثل هذه الدفاعات الحديدية، لكن اليوم كان ينقصنا شيء ما، علينا فقط أن نقبل ذلك".

وعن تعافي لاعبيه معنويًا قبل المباراة المقبلة أمام تشيلسي، تابع: "غدًا سنرى، الآن لا يسعنا إلا أن نرتاح، وغدًا سنعود، يوم الجمعة سنسافر إلى لندن، وسنرى، ربما بعد ذلك سنرى كيف سيكون رد الفعل".

وأتم: "الفوز سيجعل التعافي أسهل، لكنها مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وعلينا أن نكون مستعدين".