نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف سبب اعتذاره عن الانضمام لجهاز منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أسامة عرابى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه قام بالإعتذار عن التواجد فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لأسباب شخصية رغم الحديث مع التؤام والإجتماع معهم.

وأشار أسامة عرابى قائلا " هناك بعض الأشخاص عاتبنى على رفض التواجد فى الجهاز المعاون لمنتخب مصر وعلى رأسهم حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للفراعنة ".

وأوضح أسامة عرابى قائلا " الأسباب التى جعلتنى أرفض التواجد هو عملى الخاص والتحليل فى أحد القنوات ".

وأختتم أسامة عرابى قائلا " حسام حسن مستمر على نهج محمود الجوهرى المدرب التاريخى لمنتخب مصر بسبب العمل معه على مدار سنوات عديدة ".