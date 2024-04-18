نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا بث مباشر دون تقطيع | بدوري أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ليفربول هذه المباراة المهمة والصعبة جدا في ظل أهميتها الكبيرة لـ «الريدز» من أجل تحقيق الفوز بها والصعود للمربع الذهبي من البطولة القارية الثانية.

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الخميس، على ملعب أتليتي أزوري إيطاليا، معقل الأخير، في مهمة صعبة، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوروبا ليج.

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا والقنوات الناقلة والمعلق

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وأتالانتا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلانتا

وفي إطار الموعد، تبث مباراة ليفربول وأتالانتا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وبالتحديد قناة 1 beIN Sports HD، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وهناك 15 قناة أوروبية ناقلة للمباراة ومنها:

Sky Sport Calcio 1

Kanal A Slovenija

BTV Action

Sport TV2 Portugal

Cosmote Sport 7 HD

beIN Sports HD 1 English

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

M+ Liga de Campeones 2

LaLiga TV Bar

RMC Sport 1

Arena Sport 1 HD BiH

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

SuperSport Premier League

TNT Sports 1

موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول أمام أتلانتا

ويدخل محمد صلاح ورفاقه المباراة في أجواء صعبة، بعد الهزيمة الصاعقة في مباراة الذهاب على ملعب «آنفيلد»، معقل الريدز بثلاثية نظيفة، ما يجعل مهمة الفريق الإنجليزي في تخطي عقبة الفريق الإيطالي أشبه بالمستحيلة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أتالانتا اليوم