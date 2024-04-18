نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا سبورت.. رسالة مولر المفاجئة وهجوم ممدوح عباس وتعليق ميدو على إصابة أبو جبل بالصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "سوشيال ميديا سبورت" أهم ما نشره نجوم الرياضة المصرية والعربية والعالمية اليوم، جولة إخبارية لكل ما فاتك مما نشره حسابات المشاهير في السطور التالية:-

رسالة مولر بخصوص مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد

علق توماس مولر نجم بايرن ميونخ، على مواجهة ريال مدريد في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

قال مولر في ظهوره عبر مقطع فيديو بحسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “سنلعب ضد ريال مدريد وأعتقد أنها واحدة من أكبر المواجهات في عالم كرة القدم”.

وتابع: "أنا متحمس للذهاب إلى هناك، أعتقد أنها بعد أسبوعين لذا هيا لنتقدم، ميا سان ميا".

عباس يهاجم أحمد سليمان

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على أزمة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، خلال الفترة الماضية.

ويرى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن الإعلام الكروي يدعم حاليًا القلعة البيضاء ولا بد أن يتعامل بشكل أكثر إيجابية مع هذا الأمر.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "الإعلام الرياضي بأغلبية أقلام كتابه يقفون الآن ويدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد.. لكن ما يعكر الصفو أن يخرج البعض قاذفا تلك الأقلام بالإساءة وعدم الحيادية وهذا لم ولن يقبل من جانب نادي الزمالك ومجلس إدارته".

وأتم حديثه قائلًا: "هذه النغمة أصبحت سخيفة وغير مقبولة وعلى من يتبناها أن يُخلي مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك".

الجارحي ينتقد الجنايني

فتح محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، النار على عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري الأسبق لكرة القدم.

وأظهر عمرو الجنايني، فرحته بفوز الزمالك على الأهلي في الدوري، وسخر من سقوط المارد الأحمر في الدور الأول أمام الغريم التقليدي.

كتب محمد الجارحي عبر حسابه على فيسبوك: "مش ممكن يا عمورة كل يوم بوست أروع من اللي قبله".

وتابع في منشورة قائلًا: "خف علشان صحتك.. أصلها بالبطولات مش بالماتشات".

ميدو يعلق على صليبي أبو جبل

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي، بالرباط الصليبي.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة “إكس”: “الأسبوع ده 3 لاعيبه جالهم صليبي من الدوري المصري، تلاحم المواسم يضر اللاعبين وبيقتل فرصة تطورهم.. لحد إمتى هنفضل نعاني من وجود أشخاص على رأس منظومة كرة القدم فلسفتهم في الإدارة فلسفة تسيير أعمال بدلًا من إنها تكون فلسفة تطوير اللعبة.. كلنا بندفع الثمن جماهير وإداريين ومدربين ولاعيبة.. ألف سلامة لمحمد شكري زمحمد أبو جبل وحسن مجدي”.