نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولى تصريحات كلوب بعد إقصاء ليفربول من الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن الخروج من الدوري الأوروبي بعد الخسارة في دور ربع النهائي على يد أتلانتا الإيطالي.

خسر ليفربول، لقاء الذهاب على أرضه بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز في الإياب بهدف وحيد، ليفشل في العبور إلى دور نصف نهائي الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.

كلوب: لم نكن محظوظين أمام أتلانتا

قال كلوب في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “هذه القرعة خسرناها على أرضنا، أعطينا نفسنا عقبة ضخمة، أعجبتني المباراة لفترة طويلة، الالتزام والرغبة والقوة”.

وأضاف كلوب: “كنا غير محظوظين قليلًا، ترينت لم يكن لائقًا لمباراة كاملة، كان رائعًا، لقد إنتهى وقوده”.

وتابع: “لقد فزنا في المباراة، هذه ردة الفعل التي نريد أن نظهرها، وأتلانتا يستحق التأهل، يمكننا التركيز على الدوري من الآن، سنعود لسكة الانتصارات مجددًا”.

وواصل: “سددنا 67 تسديدة في الثلاث مباريات الأخيرة ولم نفز، هذا غريب حقًا، لم نلعب بشكل سيء في هذه المباريات”.

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وأشار: “كان هذا هو رد الفعل الذي كنا بحاجة إليه الليلة، أنا سعيد بأجزاء كبيرة من المباراة، لنضع خطًا تحت هذه المنافسة، كنا نتمنى لجماهيرنا أن نذهب إلى دبلن”.

وختم مدرب ليفربول، قائلاً: “هذه المباراة هي بداية نهاية الموسم، نتيجة جيدة وأداء جيد”.