نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات يوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تختتم منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، بمباراة واحدة تجمع بين بلدية المحلة مع المقاولون العرب على أرض ملعب نادى غزل المحلة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات يوم الجمعة

و يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن إنبي، الوصيف، برصيد 29 نقطة.

وفي المركز الثالث، يأتي المصري البورسعيدي، برصيد 28 نقطة، ومن خلفه الاتحاد السكندري، في المركز الرابع، برصيد 27 نقطة.

وأما عن موقف القطبين، فيتواجد الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة، مع العلم بخوضه 11 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الـ11 برصيد 21 نقطة، وذلك بعد فوزه الأخير على الأهلي، بثنائية لهدف، مع الوضع في الاعتبار لعبه 13 مباراة حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز: 32 نقطة.

2- إنبي: 29 نقطة

3- المصري: 28 نقطة

4- الاتحاد: 27 نقطة

5- الجونة: 25 نقطة

6- زد: 24 نقطة

7- طلائع الجيش: 24 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة

9- سموحة: 22 نقطة

10- الأهلي: 21 نقطة

11- الزمالك: 21 نقطة

12- مودرن فيوتشر: 21 نقطة

13- البنك الأهلي: 18 نقطة

14- الإسماعيلي: 18 نقطة

15- بلدية المحلة: 16 نقطة

16- فاركو: 12 نقطة

17- المقاولون العرب: 17 نقطة

18- الداخلية: 10 نقاط.