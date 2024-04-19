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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مواجهات الجولة السابعة عشر بمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني

تنطلق اليوم الجمعة الساعة الثالثة والنصف عصرًا منافسات الجولة السابعة عشر لمجموعتي الصعيد بدورى القسم الثاني ب.



المجموعة الأولى



1- الاقصر مع الالومنيوم



على ملعب نادي الاقصر يلعب فريق الأقصر صاحب المركز السادس بقيادة محمد عويس برصيد 18 نقطة مع فريق الالومنيوم وصيف المجموعة بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 29 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



2- اسمنت اسيوط مع شبان قنا



على ملعب نادي الاسمنت يلتقي فريق اسمنت اسيوط صاحب المركز الثالث بقيادة الاسباني جونزاليس برصيد 26 نقطة مع فريق شبان قنا صاحب المركز السابع بقيادة مبارك كالوشا برصيد 14 نقطة.



وحقق فريق شبان قنا الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



3- كيما اسوان مع ملوى



يشهد ستاد اسوان لقاء صعب بين فريق كيما اسوان صاحب المركز الخامس بقيادة عماد سمير برصيد 19 نقطة مع فريق

ملوى متذيل المجموعة بقياده محمود فرغلي برصيد 7 نقاط.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- قوص مع طهطا



على ملعب نادي قوص يواجه فريق قوص صاحب المركز الثامن بقيادة سيد غريب برصيد 8 نقاط فريق طهطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد صديق برصيد 16 نقطة.



زحقق فريق طهطا الفوز بهدف دون رد في الدور الأول



ويحصل فريق ديروط متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم علي راحة هذا الاسبوع.



المجموعة الثانية



1- الفيوم مع شباب مغاغه



يستضيف ملعب الاسيوطي سبورت لقاء بين فريق الفيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد صبحي برصيد 27 نقطة مع فريق شباب مغاغه متذيل المجموعة بقياده أحمد الحجر برصيد 10 نقاط.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



2-بنى مزار مع نجوم مصر

على ملعب شباب مطاى يستدرج فريق بني مزار صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عبد السميع برصيد 10 نقاط فريق

نجوم مصر صاحب المركز الثالث بقيادة عصام عيد برصيد 21 نقطة.



وحقق فريق النجوم الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



3- الواسطى مع المنيا



على ملعب نادي الواسطى يخوض فريق الواسطى صاحب المركز الخامس بقيادة مصطفى فاروق برصيد 15 نقطه لقاء صعب مع فريق المنيا صاحب المركز الرابع بقيادة بركات ابراهيم برصيد 21 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما نتيجة الدور الأول.



4- تليفونات بني سويف مع شباب طامية



على ملعب نادي الترسانة يلتقي فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز السابع بقيادة فؤاد سلامه برصيد 13 نقطة مع فريق شباب طامية صاحب المركز السادس بقيادة رمضان رجب برصيد 15 نقطه.



وحقق فريق شباب طامية الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

ويحصل فريق الترسانة على راحة هذا الاسبوع.