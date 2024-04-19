نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشخصية والعقلية" تشاكا يكشف سر فوز باير ليفركوزن على وست هام يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب جرانيت تشاكا، لاعب باير ليفركوزن، عن سعادته الغامرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد التعادل أمام مضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي (1-1) في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

جرانيت تشاكا يتحدث بعد الفوز على وست هام يونايتد

وقال تشاكا عقب المباراة: "هذا هو الحال في إنجلترا، عندما يبدأون بتقديم عمل جيد، يبحثون عن الهدف الثاني والثالث، وتكون الجماهير حاضرة بقوة".

وأضاف "شعرنا بذلك في البداية، ولعبنا كل التمريرات إلى الخلف، سواء لحارس المرمى أو المدافعين، وهذا ما أرادوه من أجل الضغط".

وتابع: "لم نبل البلاء الحسن على الإطلاق في الشوط الأول، وعلينا التوجه بالشكر لكوفار حارس المرمى على التصديات التي قام بها، كان من المهم التماسك في تلك المرحلة، والخروج بنتيجة بهدف دون رد من الشوط الأول".

وأتم "المستوى الذي قدمناه بعد ذلك في الشوط الثاني، يظهر الشخصية والعقلية التي يتمتع بها الفريق.. فرغم الشوط الأول الفقير، قدمنا شوطا ثانيا مثاليا، ولا أتذكر أن وست هام تحصل على أي فرصة خلاله، بينما تحصلنا نحن على فرص للتسجيل".

