نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أول لقاء يجمع بين رئيسي الأهلي والزمالك بعد القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، برفقة نظيره حسين لبيب وذلك في أول لقاء يجمع بينهما عقب مواجهة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

الخطيب ولبيب يظهران في حفل نجل أشرف قاسم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورًا تجمع بين الخطيب ولبيب على هامش حضورهما حفل زفاق نجل أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق، الذي أقيم الجمعة.

وجلس محمود الخطيب، بجانب لبيب على نفس الطاولة حيث ظهر الثنائي وهما يتحدثان مع بعضهما.

وفاز فريق الزمالك، على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبصم التونسي سيف الجزيري، على ثنائية الزمالك في مرمى الأهلي، بينما أحرز أحمد عبدالقادر هدف المارد الأحمر الوحيد في اللقاء.