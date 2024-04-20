نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق الكرة الإيطالية مباريات الدوري الكالتشيو في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مواجهات قوية وشرسة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

نجح نابولي في الفوز بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي ولكنه ابتعد كثيرا عن المنافسة على اللقب في الموسم الحالي الذي يقترب من إنترميلان.

يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو برصيد 83 نقطة بينما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 96 نقطة بينما جاء يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن..

1 - إنتر ميلان 83 نقطة

2 - ميلان 69 نقطة

3- يوفنتوس 63 نقطة

4- بولونيا 59 نقطة

5- روما 55 نقطة

6 - لاتسيو 52 نقطة

7 - أتلانتا 51 نقطة

8 - نابولي 49 نقطة

9 - تورينو 45 نقطة

10 - فيورنتينا 44 نقطة

11 - مونزا 43 نقطة

12 - جنوى 39 نقطة

13 - ليتشي 32 نقطة

14 - كالياري 31 نقطة

15 - هيلاس فيرونا 28 نقطة

16 - أودينيزي 28 نقطة

17 - إمبولي 28 نقطة

18 - فروسونيري 27 نقطة

19 - ساسولو 26 نقطة

20 - ساليرينتانا 15 نقطة