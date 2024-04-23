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أحمد جودة - القاهرة - أكد ستيفانو المدير التنفيذي للشركة الراعية الجديدة لنادي الأهلي، أنه من دواعي سروره أن يكون هناك شراكة تحمل أهمية كبيرة لكل من الشركة والمجتمع.

وتابع: "تعود جذور الشركة إلى ثلاثة عقود مضت، حيث بدأت رحلتنا تحت راية بيريلي. منذ ذلك الحين، كان تطورنا مميزا بالابتكار والنمو والتفاني الثابت نحو التميز في عام 2017، خضعنا لتحول، حيث تصنيع إطارات السيارات الركابية. ظهرت الشركة كبروميتيون - قسم مكرس لتصنيع الإطارات الثقيلة الفاخرة، بينما واصلت بيريلي إرثها، اليوم بروميتيون هي رائدة في تصنيع الإطارات، حيث تتفوق في قطاعات مثل النقل والزراعة والمركبات الثقيلة".

ستيفانو: سعداء بالشراكة مع الأهلي والنادي يجسد روح العزيمة والتميز

وأضاف: "الاستراتيجية مع النادي الأهلي المصري العريق يمثل بداية الشراكة فقط، بل يمثل تأسيس رابطة مبنية على قيم مشتركة من التميز والابتكار والمشاركة".

وقال: "النادي الأهلي يجسد روح العزيمة والتميز، ويقف كمصباح إرشادي لعدد لا يحصى من الأفراد عبر المنطقة. مع انضمامنا إلى هذه المؤسسة الرائعة، نبدأ في رحلة مغمورة بالاحترام المتبادل، والأهداف المشتركة".

واختتم: "هذه الشراكة ليست مجرد صفقة، بل هي عبارة عن دليل على التفاني الذي لا يتزعزع لنا في تنمية المواهب وتعزيز الابتكار، وإعادة العطاء للمجتمعات التي دعمتنا على مر السنين خلال السنوات الثلاث المقبلة ستكون شراكتنا مع النادي الأهلي المصري محفزًا للتغيير الإيجابي، سواء على الميدان أو خارجه".

