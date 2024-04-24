نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي بطل إفريقيا والعين يقصي الهلال من آسيا وبرشلونة يحسم مصير تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الأهلي بطل إفريقيا لكرة الطائرة بعد الفوز مولودية بوسالم التونسي

تفوق فريق الأهلي على مولودية بوسالم التونسي بثلاثية نظيفة ليحصد بطولة إفريقية للكرة الطائرة، للمرة السادسة عشرة في التاريخ.

المباراة بدأت بحضور جماهيري واسع من أجل مساندة الفريق قبل المباراة، وبالفعل كان للاهلي ما أراد والتفوق بنتيجة 25 مقابل 21.

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العين يقتنص بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا من الهلال

أسدل الستار على أحداث مباراة الهلال والعين ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفوز فريق الهلال بهدفين مقابل هدف، ولكنها لم تكن كافية لحسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وكان فريق الهلال بحاجة لتحقيق الفوز بفارق ثلاث أهداف على الأقل لحسم بطاقة الصعود، لكن فوزه في مباراة اليوم لم يكن كافيًا، لأن بذلك الفوز أصبح مجموع المباراتين 5-4.

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رباعي الأهلي يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة مازيمبي

شارك الرباعي محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثلاثاء في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش بعد تعافيهم من الإصابة.

وانتظم الشناوي، كابتن الفريق، في تدريبات الحراس، فيما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، إلى جانب تواجد ديانج وإمام، وشارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

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طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد عواد وموقفه من مباراة دريمز

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد عواد حارس مرمى الأبيض جاءت مطمئنة.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب يعاني فقط من آلام أسفل الظهر، وسيتواجد مع الفريق في مباراة دريمز الغاني المقبلة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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تشافي على بعد خطوة واحدة من تمديد عقده مع برشلونة

خطوة واحدة تفصل الإسباني " تشافي هيرنانديز" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من تمديد عقده مع العملاق الكتالوني والتراجع عن قراره بالرحيل نهاية هذا الموسم.

وفقًا لتقارير صحفية، فأن تشافي قد توصل لاتفاق مع مسؤولي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، لتمديد تعاقده مع البارسا خلال الفترة المقبلة.

وحسب الصحفي الموثوق خافي ميجيل، فقد أكد أن تشافي سعيد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وأن الإعلان الرسمي باستمراره في قيادة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة سيكون في الأيام المقبلة.