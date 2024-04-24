نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبى اليوم الاربعاء في مباراة بالجولة التاسعة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش

تنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش وإنبي في الرابعة والنصف عصر اليوم الاربعاء علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل إنبي هذا اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد خوض 18 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري المصري.

أما فريق طلائع الجيش يدخل اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة بعد خوض 16 مباراة في بطولة الدوري المصري.