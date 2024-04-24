نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| لو باريزيان: باريس يسعى لضم لامين يامال.. تليجراف: أرسنال ومانشستر سيتي يتنافسان لضم نجم نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 24-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يفكر أرسنال ومانشستر سيتي في الانتقال الصيفي للاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد البرازيلي برونو غيماريش، 26 عامًا. (تلجراف)

كما أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان أيضًا بالتعاقد مع جيمارايش، الذي يقال إن لديه شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في عقده مع سانت جيمس بارك. (Talksport)

سيتعين على ليفربول دفع تعويض قدره 8.59 مليون جنيه إسترليني لفينورد إذا أرادوا تعيين الهولندي آرني سلوت البالغ من العمر 45 عامًا كمدير فني جديد لهم. (ديلي ميل)

قرر لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا مغادرة مانشستر سيتي، ويحرص اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، على الانتقال إلى برشلونة. (سبورت)

يستفسر تشيلسي عن مدافع آر بي لايبزيج ومدافع فرنسا كاستيلو لوكيبا، 21 عامًا، الذي لديه شرط جزائي يقترب من 60 مليون جنيه إسترليني في عقده مع نادي البوندسليجا. (فوت ميركاتو)

يفصل مانشستر يونايتد ما لا يقل عن 13 مليون جنيه إسترليني عن نيوكاسل يونايتد في محاولاتهم للموافقة على صفقة تعويض للمدير الرياضي دان أشوورث، الذي تم وضعه في إجازة البستنة من قبل فريق Magpies. (تلجراف)

توصل مدافع تشيلسي تياجو سيلفا، 39 عامًا، إلى اتفاق شفهي مع فلومينينسي، مع انتهاء عقد البرازيلي في نهاية الموسم. (هدف)

اقترب روبن فان بيرسي، مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، من تولي أول منصب تدريبي له، بعد إجراء محادثات مع نادي هيرينفين الهولندي. (ألجيمين داجبلاد)

يخطط ريال مدريد لتمديد عقد المدافع الإسباني لوكاس فاسكيز البالغ من العمر 32 عامًا، والذي ينتهي عقده الحالي في يونيو. (سبورت)

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني المعجزة لامين يامال البالغ من العمر 16 عامًا. (لو باريزيان)

مانشستر يونايتد مهتم بمدافع إنتر ميلان والإيطالي أليساندرو باستوني، 25 عامًا، وهو على استعداد لتقديم نحو 52 مليون جنيه إسترليني. (فيشاجيس)

أبدى نادي فينورد الهولندي اهتمامه بجناح توتنهام الإسباني برايان جيل البالغ من العمر 23 عامًا، والذي من المتوقع أن يغادر توتنهام في الصيف. (سبورت)

سيوقع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، 37 عامًا، عقدًا مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي لكرة القدم وسينضم إليهم في صفقة انتقال مجانية في الصيف عندما تنتهي عقده مع ميلان. (RMC سبورت)

يهتم مانشستر يونايتد بلاعب خط الوسط النرويجي سفير نيبان البالغ من العمر 17 عامًا والذي أثار إعجابه في روزنبورج. (ديلي ميل)

من المقرر أن يعيد بايرن ميونيخ اهتمامه بلاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونج، 26 عامًا، مع دخول اللاعب الهولندي الدولي العامين الأخيرين من عقده. (سكاي سبورت)

طلب زلاتان إبراهيموفيتش، كبير مستشاري ميلان، من مالكي النادي تعيين مارك فان بوميل، مدرب أنتويرب، مدربًا جديدًا للروسونيري. (كالتشيو ميركاتو)