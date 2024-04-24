نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من إمام عاشور على أنباء الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداولت منصات السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، أنباء عن اقتراب رحيل إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تلقي العديد من العروض الخليجية في الموسم القادم.

وانضم إمام عاشور إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.

- رد إمام عاشور على أنباء رحيله

وحرص إمام عاشور نجم الأهلي على الرد عن كل ما يتم نشره وتداوله في الساعات الماضية بشأن رحيله إلى الدوري السعودي.

ونشر إمام عاشور صورة له عبر ستوري انستجرام وهو يرتدي علم الأهلي ويضع عليه رمز قلب ونسر الفريق.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ربطت نجم الأهلي بالانتقال إلى صفوف فريق التعاون السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بجانب أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.